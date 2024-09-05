Соревнования по гребле на байдарках и каноэ памяти Михаила Самарина пройдут в Пскове

17:05, 05 сентября 2024, ПАИ

Муниципальные юношеские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвящённые памяти тренера Михаила Самарина, пройдут в Пскове 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».

В соревнованиях будут разыграны награды в четырёх возрастных группах среди гребцов младше 2008 года рождения на дистанциях 200 и 500 метров в одиночках.

Открытие соревнований состоится 8 сентября в 10:00. Первые заезды стартуют в 10:30, а в 14:00 пройдёт парад закрытия.

Михаил Самарин умер 18 сентября 2020 года в возрасте 49 лет. Он был ведущим тренером спортшколы «Ника» по гребле на байдарках и каноэ. На псковской гребной базе он проработал 20 лет. Среди его воспитанников мастер спорта России международного класса Александр Николаев.

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