Принять участие в ​«Диктанте здоровья» могут жители Псковской области

17:00, 05 сентября 2024, ПАИ

Принять участие в ​«Диктанте здоровья» могут жители Псковской области, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сегодня начала работу горячая линия, посвящённая акции. По телефону 8-800-555-49-43 можно получить консультацию по процедуре прохождения «Диктанта здоровья».

Федеральная образовательная акция «Диктант здоровья» пройдёт в России с 16 по 21 сентября. Её цель – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни. В этом году просветительское мероприятие приурочено к 102-летию Роспотребнадзора.

Участники «Диктанта здоровья» проверят знания по основным правилам личной гигиены, здоровому питанию и профилактике заболеваний. В акции смогут принять участие все желающие старше 13 лет.

«Диктант здоровья» стартует в очном формате 16 сентября. Его напишут старшеклассники всех регионов России. Вопросы прочитают научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, спортсмены, актёры и блогеры. Контролировать точность ответов будут руководители региональных Управлений Роспотребнадзора.

Все желающие смогут проверить знания онлайн, пройдя тестирование на портале Роспотребнадзора санщит.рус до 21 сентября.

Участники акции «Диктант здоровья» ответят на 39 вопросов (36 основных и три повышенной сложности) по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных вирусно-инфекционных заболеваний и здоровому питанию. Для каждого вопроса предлагается три варианта ответа – нужно выбрать верный. Материалы для диктанта разработали научные эксперты проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».

По итогам «Диктанта здоровья» очные участники получат памятные грамоты, все прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.