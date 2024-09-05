12 тысяч молодых елей высадили в Гдовском районе
12 тысяч молодых елей высадили в Гдовском районе в рамках акции «Сохрани лес», пишет газета «Гдовская заря».
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
Деревья помогли высадить представители Гдовского района и команда противопожарного лесного центра Пскова и Гдова.
Саженцы привезли из Дедовичского лесопитомника.
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