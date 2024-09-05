Королева автоколонны: как работает единственная женщина – водитель автобуса в Псковской области
В Печорах работает единственная в Псковской области женщина – водитель пассажирского автобуса. Виктория Белова ездит по пригородному маршруту.
До «Псковпассажиравтотранса» её жизнь никак не была связана с транспортной сферой.
В автопарках по всему региону сейчас требуются водители, и, как оказалось, с этой работой вполне справляются представительницы прекрасного пола.
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Королева автоколонны: как работает единственная женщина – водитель автобуса в Псковской области
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