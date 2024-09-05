Сотрудники ППС в Пскове спасли из огня двух человек

17:26, 05 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники ППС в Пскове спасли из огня двух человек, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской областию

В дежурную часть первого отдела полиции поступило сообщение о том, что в многоэтажке на Юбилейной в Пскове горит квартира. Прибывшие к месту происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции лейтенант полиции Антон Иванов, сержант полиции Сергей Данилов и младший сержант полиции Николай Грахольский заметили стоявшего на балконе четвёртого этажа мужчину. Клубы дыма вырывались из квартиры за его спиной.

Полицейские приняли решение самостоятельно приступить к организации эвакуации жильцов. Они сделали поквартирный обход и сопроводили людей к выходу. В горевшей квартире сотрудники полиции увидели, что пламенем охвачена кухня. В клубах дыма они обнаружили мужчину и женщину, которые были дезориентированы в пространстве, и эвакуировали их из эпицентра возгорания.

Всего спасены 15 человек, в том числе трое детей и несколько домашних животных.

Убедившись, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает, сотрудники полиции организовали оцепление и беспрепятственный проезд специальных автомобилей к месту пожара.