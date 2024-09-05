Две новые остановки появятся в Печорах

17:30, 05 сентября 2024, ПАИ

Две новые остановки общественного транспорта появятся в Печорах, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева



Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева







Печорский филиал «Псковавтодора» приступил к устройству недостающих остановочных пунктов. Работы выполняются в рамках содержания автодорог. По просьбе жителей две автобусные остановки появятся у поворота на улицу Автомобилистов с Прибалтийского шоссе, а также на противоположной стороне – напротив супермаркета «Светофор», рассказал Валерий Зайцев.

«Кроме того, директор Печорского филиала «Псковавтодора» Николай Лигижинский рассказал о ходе ремонта дорожного покрытия на улице Рижской. До конца следующей недели будут завершены работы по устройству тротуаров, начнётся фрезеровка и укладка асфальта», – отметил глава округа.