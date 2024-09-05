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Общество

Две новые остановки появятся в Печорах

Две новые остановки общественного транспорта появятся в Печорах, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.

  • Две новые остановки появятся в Печорах
    Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева
  • Две новые остановки появятся в Печорах
    Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева
  • Две новые остановки появятся в Печорах
    Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева
  • Две новые остановки появятся в Печорах
    Фото: из Telegram-канала Валерия Зайцева

Печорский филиал «Псковавтодора» приступил к устройству недостающих остановочных пунктов. Работы выполняются в рамках содержания автодорог. По просьбе жителей две автобусные остановки появятся у поворота на улицу Автомобилистов с Прибалтийского шоссе, а также на противоположной стороне – напротив супермаркета «Светофор», рассказал Валерий Зайцев.

«Кроме того, директор Печорского филиала «Псковавтодора» Николай Лигижинский рассказал о ходе ремонта дорожного покрытия на улице Рижской. До конца следующей недели будут завершены работы по устройству тротуаров, начнётся фрезеровка и укладка асфальта», – отметил глава округа.

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