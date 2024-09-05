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Александр Захаров – о ВЭФ: Участие в таком значимом событии позволит привлечь внимание международных партнёров к региону

На острове Русский во Владивостоке с 3 по 6 сентября проходит Восточный экономический форум (ВЭФ-2024). Своё мнение о влияние форума на перспективы развития отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и укрепления сотрудничества с азиатскими рынками выразил заместитель председателя Общественной палаты Псковской области Александр Захаров.

Форум предоставляет уникальную платформу для диалога между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Как и большинство подобных форумов, он имеет особое значение для развития нашей экономики, считает Александр Захаров.

«Развитие отношений России с государствами АТР весьма перспективное. За последние годы мы стали свидетелями значительного роста товарооборота и усиления партнерства в различных сферах, от торговли до высоких технологий. Наш регион, Псковская область, также активно стремится к сотрудничеству с азиатскими странами, что позволяет привлекать инвестиции и внедрять передовые практики. Для дальнейшего развития партнерства с азиатскими рынками необходимо сосредоточиться на улучшении транспортной инфраструктуры, а также на усилении образовательных и культурных обменов. Эти шаги способствуют укреплению взаимопонимания и доверия между народами», – отметил Александр Захаров.

Он также выразил уверенность в том, что участие в Восточном экономическом форуме позволит привлечь внимание международных партнёров к региону и создать новые возможности для экономического роста.

«В целом, можно сказать, что стратегический подход к развитию отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом создаёт благоприятные условия для динамичного и взаимовыгодного сотрудничества, что, безусловно, положительно скажется как на экономике нашей области, так и на всей стране», – заключил Александр Захаров.

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