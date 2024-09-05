Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 3 км автомобильной дороги Остров – Новоржев отремонтировали в Островском районе по нацпроекту

В Островском районе завершен ремонт участка автомобильной дороги Остров – Новоржев по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

​Более 3 км автомобильной дороги Остров – Новоржев отремонтировали в Островском районе по нацпроекту. Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Объект прошел официальную приемку и уже введен в эксплуатацию без замечаний. Специалисты обновили 3,3 километра (с 13,7 по 17 километр) автодороги между населенными пунктами Городище и Погорелка. Участок является подъездом к ряду деревень – Вишняки, Шипулинка и Ермохново, а также обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта.

Подрядчик отремонтировал водопропускные трубы, заменил изношенное асфальтобетонное покрытие на проезжей части, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепил обочины. Также в порядок приведен остановочный комплекс в деревне Вишняки, близи которого обустроен пешеходный переход. На эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 84 миллионов рублей.

Ремонт выполнила подрядная организация ООО «Дорстройсервис» по контракту с БУ ПО «Псковавтодор».

Сейчас также завершаются работы на участке, расположенном в Новоржевском муниципальном округе (с 52-го по 56-й км), где специалисты Псковавтодора выполняют укрепление обочин. Всего в этом году дорожники приведут к нормативу порядка 7,3 километров дороги.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 сентября 2024

Королева автоколонны: как работает единственная женщина-водитель автобуса в Псковской области
05 сентября 2024

Более 3 км автомобильной дороги Остров – Новоржев отремонтировали в Островском районе по нацпроекту
05 сентября 2024

Александр Захаров – о ВЭФ: Участие в таком значимом событии позволит привлечь внимание международных партнёров к региону
05 сентября 2024

Две новые остановки появятся в Печорах
05 сентября 2024

12 тысяч молодых елей высадили в Гдовском районе
05 сентября 2024

Почти миллиард рублей привлёк Порховский МО по программе комплексного развития сельских территорий
05 сентября 2024

Армен Мнацаканян поднялся на шесть строчек в топ-15 медиарейтинга депутатов областного Собрания
05 сентября 2024

От чего можно вакцинироваться одновременно с прививкой от гриппа, рассказали псковичам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...