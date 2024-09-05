Игорь Иванов: Открытие «Кванториумов» – фундамент технологического суверенитета страны

19:05, 05 сентября 2024, ПАИ

Открытие «Кванториумов» – фундамент технологического суверенитета страны. Такое мнение выразил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, комментируя открытие ещё трёх школьных «Кванториумов» в Псковской области, где уже готовы встретить ребят на занятиях научно-исследовательского и инженерно-технического профилей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Большое дело! Три детских технопарка появилось в текущем году в образовательных учреждениях Псковской области благодаря региональному проекту «Современная школа», реализуемому в рамках президентского нацпроекта «Образование», – сказал Игорь Иванов, подчеркнув, что это позволит ученикам заниматься высокими технологиями, искусственным интеллектом, робототехникой и моделированием.

Лидер регионального профдвижения также отметил, что уже сегодня ребята показывают высокие результаты, которые идут в копилку развития не только учеников и педагогов, но и всей страны.

«Мы на правильном пути! По сути, это строительство фундамента будущего технологического суверенитета, который позволит максимально решить проблемы импортозамещения в высокотехнологичных сферах экономики России», – заявил Игорь Иванов, подчеркнув, что новые вызовы требуют комплексного развития системы образования.

Профлидер также отметил, что синергия таланта молодёжи и новой материально-информационной базы позволит обеспечить качественный технологический прорыв.

Напомним, что детские технопарки начнут работу в ближайшее время в естественно-математическом лицее № 20 и в средней общеобразовательной школе № 24 имени Л. И. Малякова в Пскове, а также в великолукском лицее № 10. Сейчас в регионе уже успешно функционируют два отдельных технопарка, в Пскове и Великих Луках, и два пришкольных – в псковской гимназии № 29 и в печорской школе № 3.