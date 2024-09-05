Михаил Ведерников отметил успешный опыт развития системы ТОС в Дновском округе

19:25, 05 сентября 2024, ПАИ

Работу по развитию системы ТОС в Дновском муниципальном округе назвал успешной губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Рабочая встреча губернатора с главой Дновского района Михаилом Шауркиным и главой городского поселения Дно Геннадием Яружным прошла в правительстве региона сегодня, 5 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Дновском районе образовано 44 ТОС, выполняющих социально значимые проекты. Хорошие показатели и у реализации нацпроектов. За последние пять лет на развитие инфраструктуры привлечено 1,5 миллиарда рублей.

Завершён ремонт очередного участка тротуара на улице Ленина в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Для привлечения дополнительного финансирования хорошим инструментом стало ТОС, отметил Михаил Шауркин. Так, в 2024 году году активистами привлечено восемь миллионов рублей, тогда как в прошлом году объём финансирования проектов ТОС составил три миллиона рублей.

Территорию, которая прилегает к новой спортплощадке школы № 1, удалось привести в порядок благодаря совместным усилиям. Так, по словам главы района, 500 тысяч рублей выиграно по конкурсу ТОС, ещё 300 тысяч рублей – финансирование из местного бюджета и инициативные вложения. Благодаря поддержке из регионального бюджета выполнено также асфальтирование ещё одной территории у школы № 1.

Глава городского поселения Дно Геннадий Яружный озвучил вопрос ремонта региональных автодорог Дно – Искра и Дно – Лукомо. Михаил Шауркин в первую очередь обратил внимание на дорогу Дно – Искра, отметив её значение для жителей муниципалитета. Она требует проведения ремонтных работ. Разработан проект, согласно которому предполагается ремонт и перевод с песчано-гравийного на асфальтовое покрытие. Михаил Ведерников отметил, что будет проработан вопрос поэтапного ремонта этой дороги.