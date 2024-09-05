По нацпроекту обновили спортзалы и уличные спортивные площадки десяти школ Псковской области

20:06, 05 сентября 2024, ПАИ

Для учащихся десяти образовательных учреждений Псковской области занятия физкультурой и спортивные секции теперь будут проходить в обновлённых помещениях благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» президентского национального проекта «Образование». Более 20 миллионов рублей из федерального бюджета было направлено на капремонт спортзалов и плоскостных сооружений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Начиная с 2019 года при поддержке нацпроекта капитально отремонтировано более 90 школьных спортивных залов. В этом году ремонт выполнен в Пустошкинской сельской школе, в Вехнянской начальной школе, в Куньинской, Турчинской, Стремуткинской и Дубровенской средних школах.

Например, в Дубровенской средней школе поменяли дверные проёмы, выполнили устройство новых полов с разметкой и отделочные работы, заменили электропроводку и обновили шведские стенки.

В четырёх образовательных учреждениях – Красногородской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Агрошкола», в Порховской специальной школе-интернате, в Лычевской средней школе имени М. К. Кузьмина, в средней школе № 4 структурного подразделения Центра образования Опочецкого района, – выполнен ремонт открытых площадок, где организуют игры, соревнования и тренировки по разным видам спорта. Для безопасности занятий уложено резиновое покрытие.

Прежняя спортплощадка Красногородской агрошколы 70-х годов постройки не отвечала современным требованиям и нормам. В ходе ремонтных работ подрядчик произвёл демонтаж изношенного асфальтового покрытия, укладку нового резинового покрытия, установку спортоборудования. Кроме того, была увеличена сама площадка.