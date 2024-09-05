В топ-3 самых забавных топонимов России вошла деревня Псковской области
В тройку самых забавных топонимов России вошла деревня Псковской области. Рейтинг составили эксперты tutu.ru.
Деревня Жижица Куньинского района Псковской области заняла второе место. На первом – станция Покровская Варежка в Пензенской области, третьем – станция Пузята, расположенная в Пермском крае.
Напомним, деревня Жижица является административным центром Жижицкой волости. Деревня расположена в восточной и частично в северо-восточной части Куньинского района в 35 километрах от районного центра – посёлка Кунья Псковской области.
В число смешных названий сёл, деревень и железнодорожных станций, попавших в топ-10, вошли Тыреть, Хомяки, Огурцы, Сливень, Песь, Лесная Волчанка и Котик.
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