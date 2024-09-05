В топ-3 самых забавных топонимов России вошла деревня Псковской области

23:23, 05 сентября 2024, ПАИ

В тройку самых забавных топонимов России вошла деревня Псковской области. Рейтинг составили эксперты tutu.ru.

Деревня Жижица Куньинского района Псковской области заняла второе место. На первом – станция Покровская Варежка в Пензенской области, третьем – станция Пузята, расположенная в Пермском крае.

Напомним, деревня Жижица является административным центром Жижицкой волости. Деревня расположена в восточной и частично в северо-восточной части Куньинского района в 35 километрах от районного центра – посёлка Кунья Псковской области.

В число смешных названий сёл, деревень и железнодорожных станций, попавших в топ-10, вошли Тыреть, Хомяки, Огурцы, Сливень, Песь, Лесная Волчанка и Котик.