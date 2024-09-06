Песков: Россия завершит специальную военную операцию, когда добьётся своих целей

08:18, 06 сентября 2024, ПАИ

Россия завершит специальную военную операцию тогда, когда добьется своих целей и обеспечит безопасность для будущих поколений. Конкретных сроков она не ставит, но чем быстрее это произойдет – тем лучше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте», – сказал он в ответ на вопрос, когда может закончиться СВО.

Песков уточнил, что каких-то конкретных временных рамок нет. «Здесь сроки не важны. Хотя, конечно, мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее», – отметил Песков.