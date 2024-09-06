В Пскове завершаются основные работы по капремонту Красноармейской набережной

10:02, 06 сентября 2024, ПАИ

Основные работы по капитальному ремонту Красноармейской набережной в микрорайоне Шабаны завершаются в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина





В ближайшие дни подрядчик заасфальтирует отрезок, примыкающий к улице Юбилейной, и откроет движение, заверил глава Пскова. «Дорога пока в нижнем слое асфальта, а новые тротуары в щебне. Работы здесь продолжатся чуть позже», – отметил он.

Следующим этапом капремонта станет улица Полковая. До 1 ноября будут закрыты два участка. Для того чтобы обеспечить объезд, рабочие подсыпали и прошли грейдером улицу Нововойсковую.

«Впереди ещё большой объём работ, который должен завершиться в конце 2025 года. Но ключевой этап – строительство локальных очистных сооружений для приёма ливневых вод микрорайона – уже позади», – заключил Борис Елкин.