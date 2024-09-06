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Общество

В Псковской области фонд «Защитники Отечества» помог участнику СВО

Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» помог участнику СВО Максиму Петрову найти специалиста по лечебной физкультуре, сообщили ПАИ в региональном отделении фонда.

Фото: региональное отделение фонда

Реабилитационные центры не могут работать с военнослужащими без документов о комиссовании, но Максим Петров их ещё не получил, поэтому социальному координатору филиала фонда в Порховском районе Сергею Капустину поручили найти специалиста по ЛФК.

Участник СВО получил тяжёлые ранения конечностей в ходе боевых действий, поэтому своевременная реабилитация и лечебная физкультура крайне важны для восстановления его здоровья. На основе выписных эпикризов из военного госпиталя Максиму Петрову был составлен индивидуальный комплекс упражнений для разработки руки. А также с ним провели практические занятия.

В благодарность Максим Петров передал в фонд «Защитники Отечества» кресло-коляску, тёплую муфту для загипсованной ноги и костыль. Их участник СВО купил на собственные деньги, но решил передать в дар тем, кто в них нуждается.

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