Женщина и подросток пострадали в ДТП в Пскове

10:55, 06 сентября 2024, ПАИ

Автомобили Chevrolet Cobalt и Kia Rio столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло у дома № 8. Есть пострадавшие – 13-летняя девочка и 40-летняя женщина.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.