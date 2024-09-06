Женщина и подросток пострадали в ДТП в Пскове
Автомобили Chevrolet Cobalt и Kia Rio столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло у дома № 8. Есть пострадавшие – 13-летняя девочка и 40-летняя женщина.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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