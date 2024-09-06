Подозреваемого в краже продуктов задержали в Пскове

11:29, 06 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже продуктов в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

5 сентября около 12:00 из гипермаркета на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога».

Прибывшие на место росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов. Проводится проверка.