Подозреваемого в краже продуктов задержали в Пскове
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже продуктов в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
5 сентября около 12:00 из гипермаркета на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога».
Прибывшие на место росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов. Проводится проверка.
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