Семинар для баскетбольных судей и тренеров пройдёт в Пскове

11:34, 06 сентября 2024, ПАИ

Установочный семинар для судей, судей-секретарей и тренеров пройдёт на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

Основными темами семинара станут изменения правил и новые рекомендации Международной федерации баскетбола (FIBA), индивидуальная судейская техника, роль старшего арбитра и прочее.

Спикером на занятии будет исполнительный директор Псковской региональной федерации баскетбола Денис Аторин.

Регистрация на занятие завершится 7 сентября в 15:00.

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