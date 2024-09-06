Семинар для баскетбольных судей и тренеров пройдёт в Пскове
Установочный семинар для судей, судей-секретарей и тренеров пройдёт на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.
Основными темами семинара станут изменения правил и новые рекомендации Международной федерации баскетбола (FIBA), индивидуальная судейская техника, роль старшего арбитра и прочее.
Спикером на занятии будет исполнительный директор Псковской региональной федерации баскетбола Денис Аторин.
Регистрация на занятие завершится 7 сентября в 15:00.
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