Псковичка стала участником форума «Таврида» в Крыму

11:53, 06 сентября 2024, ПАИ

Педагог художественной студии из Пскова Александра Субоч стала участником форума «Таврида» в Крыму, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: Комитет по молодёжной политике Псковской области











Девушка прошла отбор и стала участником образовательного заезда для молодых деятелей культуры и искусства «Больше, чем театр». Образовательные заезды «Тавриды» – это культурно-просветительский формат, на котором эксперты из разных областей творческих индустрий делятся своими знаниями и опытом.

С 12 по 18 августа на заезде работали пять арт-школ: иммерсивного театра, дизайна мерча, театрального менеджмента, музыкального театра и пластического театра и современного танца. Вместе с другими участниками Александра Субоч изучала творческие подходы к созданию дизайна мерча и айдентики, а также разрабатывала стратегии успешного продвижения продукции.

«Каждый день на «Тавриде» был словно праздник. У нас было много полезных и интересных лекций от разных экспертов. На второй день у нас началась практика, где мы командами реализовывали крутые проекты! Впечатления однозначно самые лучшие. «Таврида» – это по любви, это про мир, это про искусство. Это колоссальный опыт», – поделилась впечатлениями девушка.

Проект «Таврида. АРТ» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).