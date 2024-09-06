Великолучане стали лучшими среди поисково-спасательных отрядов области
Соревнования среди поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы области прошли в Гдовском районе. Команды смогли побороться за звание «Лучшая команда аварийно-спасательной службы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Лучшей командой стал поисково-спасательный отряд из Великих Лук. Команда получила кубок победителя.
-
Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
-
Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
-
Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
-
Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
-
Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
-
Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Всего специалисты посоревновались в трёх дисциплинах. Среди них – спасение с высоты с помощью альпинистского снаряжения, эвакуация пострадавшего из здания через завалы и транспортировка из-под завалов в загазованной зоне.
Игорь Сопов и Марина Гаращенко привились от гриппа в передвижном комплексе у избирательного участка
Главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков станет гостем программы «Анамнез»
Специалисты объясняют псковским первоклассникам, как правильно вести себя на дорогах
Михаил Шауркин проголосовал с помощью ДЭГ на выборах депутатов Дновского окружного Собрания