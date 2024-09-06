Великолучане стали лучшими среди поисково-спасательных отрядов области

11:59, 06 сентября 2024, ПАИ

Соревнования среди поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы области прошли в Гдовском районе. Команды смогли побороться за звание «Лучшая команда аварийно-спасательной службы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Лучшей командой стал поисково-спасательный отряд из Великих Лук. Команда получила кубок победителя.



Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области











Всего специалисты посоревновались в трёх дисциплинах. Среди них – спасение с высоты с помощью альпинистского снаряжения, эвакуация пострадавшего из здания через завалы и транспортировка из-под завалов в загазованной зоне.