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Великолучане стали лучшими среди поисково-спасательных отрядов области

Соревнования среди поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы области прошли в Гдовском районе. Команды смогли побороться за звание «Лучшая команда аварийно-спасательной службы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Лучшей командой стал поисково-спасательный отряд из Великих Лук. Команда получила кубок победителя.

  • Соревнования среди поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы области
    Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Соревнования среди поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы области
    Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Соревнования среди поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы области
    Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Соревнования среди поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы области
    Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Соревнования среди поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы области
    Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Соревнования среди поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы области
    Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Всего специалисты посоревновались в трёх дисциплинах. Среди них – спасение с высоты с помощью альпинистского снаряжения, эвакуация пострадавшего из здания через завалы и транспортировка из-под завалов в загазованной зоне.

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Великолучане стали лучшими среди поисково-спасательных отрядов области

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