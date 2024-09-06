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Культура

Псковский ансамбль «Сказ» выступит на фестивале в Санкт-Петербурге

Заслуженный коллектив народного творчества России из Псковской области ансамбль «Сказ» имени В. Г. Румянцева примет участие в фестивале «Серебряное ожерелье». Он пройдёт 13 и 14 сентября в Санкт-Петербурге в рамках десятого Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Псковский ансамбль «Сказ» выступит на фестивале в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Выступление псковичей состоится на Соборной площади Петропавловской крепости. Сам фестиваль посвящён Году семьи.

Кроме того, на мероприятие приедут вокальные коллективы и хореографические объединения из других регионов Северо-Запада и Белоруссии.

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