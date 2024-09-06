Псковский ансамбль «Сказ» выступит на фестивале в Санкт-Петербурге

12:18, 06 сентября 2024, ПАИ

Заслуженный коллектив народного творчества России из Псковской области ансамбль «Сказ» имени В. Г. Румянцева примет участие в фестивале «Серебряное ожерелье». Он пройдёт 13 и 14 сентября в Санкт-Петербурге в рамках десятого Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Выступление псковичей состоится на Соборной площади Петропавловской крепости. Сам фестиваль посвящён Году семьи.

Кроме того, на мероприятие приедут вокальные коллективы и хореографические объединения из других регионов Северо-Запада и Белоруссии.