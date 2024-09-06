Специалисты объясняют псковским первоклассникам, как правильно вести себя на дорогах

12:44, 06 сентября 2024, ПАИ

Акция по безопасности дорожного движения для первоклассников «Безопасный путь» проходит в Детском парке в Пскове сегодня, 6 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Первоклассники из двух школ города вспоминают правила дорожного движения, тренируются в знании безопасности на дорогах и проходят тематический квест по станциям.

Мероприятие завершает летний этап акции «Безопасность детства», подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Всего на площадке шесть тематических станций, шесть команд и более 100 школьников.

«Мы проводим игру по станциям для того, чтобы поговорить с детками о безопасном маршруте до школы, о правилах дорожного движения. Узнать, что знают они, и рассказать им что-то новое. Тема очень актуальная, потому что практически каждый день, по статистике, сводкам, наши дети страдают при дорожно-транспортных происшествиях. Это касается и пешеходов, и пассажиров автомобилей, а также участников движения на самокатах, велосипедах, мопедах и так далее. И вот мы подумали, что будет правильно начинать с самого раннего возраста», – подчеркнула Наталия Соколова.

Организаторами мероприятия выступают уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области, Управление Госавтоинспекции Псковской области, региональное отделение Всероссийского общества автомобилистов Псковской области, региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», центр образования «Наставник» при поддержке администрации Пскова.