Фестиваль ГТО в Дедовичах объединит псковских муниципальных и государственных гражданских служащих

13:37, 06 сентября 2024, ПАИ

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) пройдёт в Дедовичском районе 27 сентября. В мероприятии примут участие муниципальные и государственные гражданские служащие Псковской области, а также депутаты законодательных органов региона и местного самоуправления. Фестиваль приурочен к десятилетию со дня введения ГТО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Возраст участников фестиваля – от 25 до 59 лет. Все члены команд должны быть зарегистрированы на сайте gto.ru.

Соревнования пройдут в разных возрастных категориях: 9-я ступень (25–29 лет), 10-я ступень (30–34 года), 11-я ступень (35–39 лет), 12-я ступень (40–44 года), 13-я ступень (45–49 лет), 14-я ступень (50–54 года), 15-я ступень (55–59 лет).

Тестирования участников состоятся по нескольким дисциплинам:

наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье (все ступени – мужчины и женщины);

подтягивание из виса на высокой перекладине (все ступени – мужчины), альтернатива – рывок гири 16 килограммов;

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (все ступени – женщины);

поднимание туловища из положения лёжа на спине за одну минуту (все ступени – мужчины и женщины);

бег три километра (9–11 ступени – мужчины);

бег два километра (12–15 ступени – мужчины, все ступени – женщины).

Подать заявку на участие в фестивале можно до 18 сентября. С формой заявки, а также с другими документами и техникой выполнения упражнений можно ознакомиться в положении о проведении фестиваля.

Напомним, что комплекс «Готов к труду и обороне» – это часть федеральной программы по физическому воспитанию населения, направленная на популяризацию массового спорта и оздоровление нации.