5,5% составила в Псковской области явка на муниципальные выборы к 12:00
Общая явка на муниципальные выборы в Псковской области с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 12:00 6 сентября составила 5,5% (проголосовало 3 208 человек), сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
На избирательных участках уже проголосовало 1 566 человек (2,7%), с помощью ДЭГ – 1 642 человека (39%).
Добавим, что сегодня в Псковской области стартовало трёхдневное голосование на муниципальных выборах. Всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Кроме того, на территории региона работают 20 экстерриториальных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга.
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