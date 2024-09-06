Псковская шахматистка вышла на второе место международного рейтинга среди спортсменок из России

13:29, 06 сентября 2024, ПАИ

Псковичка Вероника Петрова занимает второе место в сентябрьском рейтинг-листе Международной шахматной федерации (FIDE) среди российских шахматисток 2011 года рождения. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменки Григорий Шаранков.

Сейчас международный рейтинг псковички составляет 1 878 пунктов. Он рассчитывается по трём дисциплинам: классическим шахматам, рапиду и блицу.

Вероника Петрова отметила, что больше она любит играть в блиц, поскольку за один день в турнире можно сыграть много партий, а сама игра выходит очень динамичной, полной ловушек и эмоционального напряжения.

Псковичка занимается в «Лидере» у кандидата в мастера спорта Григория Шаранкова.

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