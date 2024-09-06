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Общество

Акушер-гинеколог из Себежского района участвует в XVIII Общероссийском семинаре врачей в Сочи

Акушер-гинеколог Себежской районной больницы Инна Луппо принимает участие в XVIII Общероссийском семинаре врачей в Сочи, пишет газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

C 6 по 9 сентября в Сочи проходит XVIII Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контроверсии», Всероссийская научно-практическая конференция и выставка «Главврач XXI века».

В течение четырёх дней участников ждут доклады ведущих спикеров страны, мастер-классы отработки мануальных навыков, специальные проекты, подведение итогов работы за прошедший год, самая большая в стране тематическая выставка, премия «Репродуктивное завтра России», перекличка перинатальных центров, дискуссии, батлы контроверсий и свободные микрофоны.

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