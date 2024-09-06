Асфальт укладывают на площади перед псковским аэропортом

14:16, 06 сентября 2024, ПАИ

Асфальт укладывают на площади перед международным аэропортом имени княгини Ольги, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Капитальный ремонт улицы Германа, в который входит благоустройство площади аэровокзала и продление Островского переулка, продвигается. На этой неделе асфальтируют привокзальную площадь и проезды вдоль терминала и парковки. В планах на следующую неделю – участок Островского переулка от улицы Германа в сторону Крестовского шоссе. Продолжается отсыпка песком Островского переулка, устройство водопропускных труб, ливневых колодцев и многие другие виды работ. На объекте в общей сложности около 20 единиц техники», – сообщил Борис Елкин.