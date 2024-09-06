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Спорт

Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в отборочных этапах «Игр будущего»

Объявлены отборочные этапы по подготовке к «Играм будущего» в Псковской области, сообщается в группе «Спортсмены будущего» в соцсети «ВКонтакте».

Афиша из группы «Спортсмены будущего» в соцсети «ВКонтакте»

Южный этап соревнований проводится в Великих Луках с 2 по 13 сентября в online-формате и с 14 по 15 сентября в lan-формате.

Северный этап соревнований проводится в Пскове с 2 по 20 сентября в online-формате и с 21 по 22 сентября в lan-формате.

Соревнования проводятся по девяти игровым дисциплинам: CS2, Dota 2, «Фиджитал-футбол», «Фиджитал-баскетбол», DCL, Just Dance (виртуальные танцы), «Спортивное программирование», «Интерактивный футбол», «Лазертаг».

Участники, занявшие призовые места, в каждой дисциплине получат награды, а также право принять участие в финальной части фестиваля, который состоится в Пскове в ноябре.

Обязательна регистрация на участие в любой из дисциплин. Зарегистрироваться можно здесь.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Спортсмены будущего» и реализуется при грантовой поддержке «Движения первых».

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