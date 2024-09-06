Участок Земельного переулка перекроют в Пскове до 17 сентября из-за аварии
Участок Земельного переулка в районе перекрёстка с улицей Ипподромной в Пскове перекроют с 7 по 17 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Движение перекроют в связи с возникшей аварийной ситуацией, уточнили в пресс-службе.
Псковских водителей просят учесть эту информацию и выбирать пути объезда.
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