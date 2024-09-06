Водитель и пассажир чудом уцелели при опрокидывании автомобиля в Псковском районе
Водитель и пассажир чудом уцелели при опрокидывании автомобиля в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло у деревни Кузнецово. Водитель автомобиля Renault Logan не справилась с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась.
Водитель и пассажир от медпомощи отказались. На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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