Водитель и пассажир чудом уцелели при опрокидывании автомобиля в Псковском районе

15:45, 06 сентября 2024, ПАИ

Водитель и пассажир чудом уцелели при опрокидывании автомобиля в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло у деревни Кузнецово. Водитель автомобиля Renault Logan не справилась с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Водитель и пассажир от медпомощи отказались. На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.