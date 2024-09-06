Великолучанин потерял 56 тысяч рублей, пытаясь купить снегоход

17:13, 06 сентября 2024, ПАИ

42-летний житель Великих Лук стал жертвой мошенников, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

На одной из площадок в интернете великолучанин нашёл объявление о продаже снегохода. Он стоил 56 тысяч рублей.

Продавец отметил, что готов отправить товар после полной оплаты. Великолучанин перевёл деньги и получил фото накладной.

После этого он проверил, где находится товар, но увидел, что никакой посылки на его имя не было отправлено. А псевдо-продавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.