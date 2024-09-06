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Общество

Центр цифрового образования детей открылся в Опочецком индустриально-педагогическом колледже

Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в Опочецком индустриально-педагогическом колледже, сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

  • Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в Опочецком индустриально-педагогическом колледже
    Фото: из Telegram-канала Юрия Ильина
  • Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в Опочецком индустриально-педагогическом колледже
    Фото: из Telegram-канала Юрия Ильина
  • Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в Опочецком индустриально-педагогическом колледже
    Фото: из Telegram-канала Юрия Ильина
  • Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в Опочецком индустриально-педагогическом колледже
    Фото: из Telegram-канала Юрия Ильина
  • Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в Опочецком индустриально-педагогическом колледже
    Фото: из Telegram-канала Юрия Ильина
  • Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в Опочецком индустриально-педагогическом колледже
    Фото: из Telegram-канала Юрия Ильина
  • Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в Опочецком индустриально-педагогическом колледже
    Фото: из Telegram-канала Юрия Ильина
  • Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в Опочецком индустриально-педагогическом колледже
    Фото: из Telegram-канала Юрия Ильина
  • Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в Опочецком индустриально-педагогическом колледже
    Фото: из Telegram-канала Юрия Ильина
  • Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в Опочецком индустриально-педагогическом колледже
    Фото: из Telegram-канала Юрия Ильина

Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и поддержке губернатора региона Михаила Ведерникова, подчеркнул Юрий Ильин.

«Основная цель этого проекта – привлечь внимание молодёжи к техническим профессиям, расширить охват учащихся IT-технологиями и помочь им определиться с будущей профессией», – пояснил он.

Центр открыт для школьников и студентов колледжа. В том числе предусмотрены и программы для детей от пяти лет.

В «IT-кубах» дети и молодёжь могут узнать основы программирования, создавать приложения для мобильных устройств, изучать виртуальную и дополненную реальность, а также учиться «начинять» роботов полезными функциями.

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Центр цифрового образования детей открылся в Опочецком индустриально-педагогическом колледже

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