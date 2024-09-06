Выставка шедевров из коллекции Музея архитектуры Щусева открылась во Дворе Постникова

18:52, 06 сентября 2024, ПАИ

Торжественное открытие выставки «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры» состоялось во Дворе Постникова сегодня, 6 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Это передвижная выставка, которая показывает, как развивалась архитектура России со времён Средневековья до конца XX века. Посетители смогут рассмотреть подлинные экспонаты из коллекции Музея архитектуры и увидеть всё многообразие архитектурных стилей разных регионов России, а также их взаимосвязь и преемственность.

Напомним, что выставку подготовил Фонд развития науки и культуры «Таволга» в партнёрстве с Музеем архитектуры имени А. В. Щусева при поддержке Минкультуры в рамках национального проекта «Культура».

Выставка будет работать с 7 сентября по 27 октября.