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Культура

Выставка шедевров из коллекции Музея архитектуры Щусева открылась во Дворе Постникова

Торжественное открытие выставки «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры» состоялось во Дворе Постникова сегодня, 6 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Выставка шедевров из коллекции Музея архитектуры Щусева открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ
  • Выставка шедевров из коллекции Музея архитектуры Щусева открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ
  • Выставка шедевров из коллекции Музея архитектуры Щусева открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ
  • Выставка шедевров из коллекции Музея архитектуры Щусева открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ
  • Выставка шедевров из коллекции Музея архитектуры Щусева открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ
  • Выставка шедевров из коллекции Музея архитектуры Щусева открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ
  • Выставка шедевров из коллекции Музея архитектуры Щусева открылась во Дворе Постникова
    Фото: ПАИ

Это передвижная выставка, которая показывает, как развивалась архитектура России со времён Средневековья до конца XX века. Посетители смогут рассмотреть подлинные экспонаты из коллекции Музея архитектуры и увидеть всё многообразие архитектурных стилей разных регионов России, а также их взаимосвязь и преемственность.

Напомним, что выставку подготовил Фонд развития науки и культуры «Таволга» в партнёрстве с Музеем архитектуры имени А. В. Щусева при поддержке Минкультуры в рамках национального проекта «Культура».

Выставка будет работать с 7 сентября по 27 октября.

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