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Общество

Военно-патриотический клуб «Беркут» из Опочки отмечает десятилетие

Военно-патриотический клуб «Беркут», работающий на базе Центра образования Опочецкого района, отмечает десятилетие. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

  • Военно-патриотический клуб «Беркут», работающий на базе Центра образования Опочецкого района, отмечает 10-летие
    Фото: Газета «Красный маяк» и Сергей Кузнечков
  • Военно-патриотический клуб «Беркут», работающий на базе Центра образования Опочецкого района, отмечает 10-летие
    Фото: Газета «Красный маяк» и Сергей Кузнечков
  • Военно-патриотический клуб «Беркут», работающий на базе Центра образования Опочецкого района, отмечает 10-летие
    Фото: Газета «Красный маяк» и Сергей Кузнечков
  • Военно-патриотический клуб «Беркут», работающий на базе Центра образования Опочецкого района, отмечает 10-летие
    Фото: Газета «Красный маяк» и Сергей Кузнечков
  • Военно-патриотический клуб «Беркут», работающий на базе Центра образования Опочецкого района, отмечает 10-летие
    Фото: Газета «Красный маяк» и Сергей Кузнечков
  • Военно-патриотический клуб «Беркут», работающий на базе Центра образования Опочецкого района, отмечает 10-летие
    Фото: Газета «Красный маяк» и Сергей Кузнечков
  • Военно-патриотический клуб «Беркут», работающий на базе Центра образования Опочецкого района, отмечает 10-летие
    Фото: Газета «Красный маяк» и Сергей Кузнечков
  • Военно-патриотический клуб «Беркут», работающий на базе Центра образования Опочецкого района, отмечает 10-летие
    Фото: Газета «Красный маяк» и Сергей Кузнечков

За эти годы в нём обучилось сотни ребят. Многие выпускники пополнили ряды Вооружённых сил России, силовых ведомств и госучреждений, а некоторые сегодня отстаивают интересы страны на СВО.

Поздравил с этой датой подопечных центра глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин. «Сегодня наши бойцы участвуют в специальной военной операции, защищают суверенитет и независимость России, наше с вами будущее. Нет ничего важнее воспитания молодых поколений. Какое будущее сейчас создадим, таким оно и будет. Желаю клубу процветания, выполнения всех поставленных целей и верных товарищей!» – отметил он.

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