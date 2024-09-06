Военно-патриотический клуб «Беркут» из Опочки отмечает десятилетие

17:51, 06 сентября 2024, ПАИ

Военно-патриотический клуб «Беркут», работающий на базе Центра образования Опочецкого района, отмечает десятилетие. Об этом сообщает газета «Красный маяк».



Фото: Газета «Красный маяк» и Сергей Кузнечков



Фото: Газета «Красный маяк» и Сергей Кузнечков



Фото: Газета «Красный маяк» и Сергей Кузнечков



Фото: Газета «Красный маяк» и Сергей Кузнечков



Фото: Газета «Красный маяк» и Сергей Кузнечков



Фото: Газета «Красный маяк» и Сергей Кузнечков



Фото: Газета «Красный маяк» и Сергей Кузнечков



Фото: Газета «Красный маяк» и Сергей Кузнечков















За эти годы в нём обучилось сотни ребят. Многие выпускники пополнили ряды Вооружённых сил России, силовых ведомств и госучреждений, а некоторые сегодня отстаивают интересы страны на СВО.

Поздравил с этой датой подопечных центра глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин. «Сегодня наши бойцы участвуют в специальной военной операции, защищают суверенитет и независимость России, наше с вами будущее. Нет ничего важнее воспитания молодых поколений. Какое будущее сейчас создадим, таким оно и будет. Желаю клубу процветания, выполнения всех поставленных целей и верных товарищей!» – отметил он.