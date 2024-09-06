Финансово-деловая игра «Время денег» пройдёт в Пскове

17:57, 06 сентября 2024, ПАИ

Финансово-деловая игра «Время денег» пройдёт на площадке Псковского областного института повышения квалификации работников образования 9 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Это командная игра, где участники сталкиваются с типичными жизненными ситуациями, принимают решения и оценивают их последствия.

Правила игры предполагают погружение в определённые финансовые условия, которые требуют от команд грамотного планирования общего бюджета, погашения кредита, создания резерва денежных средств, выгодного инвестирования накоплений. Конечная цель – достижение финансового благополучия.

Основная задача игры – помочь взрослым приобрести навыки и знания по актуальным вопросам финансовой грамотности, а также развить опыт, который способствует финансовому благополучию отдельного человека, семьи и общества в целом. Игра направлена на улучшение навыков оценки финансовых рисков и обеспечения финансовой безопасности. После игры лучшие стратегии сохранения и приумножения капитала могут быть применены в реальной жизни.

В игре примут участие представители различных организаций: регионального управления Федеральной налоговой службы, областного центра занятости населения, регионального отделения Социального фонда России и подведомственных организаций региональных комитетов по экономическому развитию и инвестиционной политике, труду и занятости. Также в игре будут участвовать специалисты комитета по финансам Псковской области.

Мероприятие проводится в рамках региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Псковской области на период до 2030 года» и распоряжения губернатора Псковской области о взаимодействии органов власти с банками региона.