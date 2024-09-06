Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Финансово-деловая игра «Время денег» пройдёт в Пскове

Финансово-деловая игра «Время денег» пройдёт на площадке Псковского областного института повышения квалификации работников образования 9 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Это командная игра, где участники сталкиваются с типичными жизненными ситуациями, принимают решения и оценивают их последствия.

Правила игры предполагают погружение в определённые финансовые условия, которые требуют от команд грамотного планирования общего бюджета, погашения кредита, создания резерва денежных средств, выгодного инвестирования накоплений. Конечная цель – достижение финансового благополучия.

Основная задача игры – помочь взрослым приобрести навыки и знания по актуальным вопросам финансовой грамотности, а также развить опыт, который способствует финансовому благополучию отдельного человека, семьи и общества в целом. Игра направлена на улучшение навыков оценки финансовых рисков и обеспечения финансовой безопасности. После игры лучшие стратегии сохранения и приумножения капитала могут быть применены в реальной жизни.

В игре примут участие представители различных организаций: регионального управления Федеральной налоговой службы, областного центра занятости населения, регионального отделения Социального фонда России и подведомственных организаций региональных комитетов по экономическому развитию и инвестиционной политике, труду и занятости. Также в игре будут участвовать специалисты комитета по финансам Псковской области.

Мероприятие проводится в рамках региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Псковской области на период до 2030 года» и распоряжения губернатора Псковской области о взаимодействии органов власти с банками региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 сентября 2024

Объекты социальной сферы посетила в ходе рабочей поездки в Карамышевскую волость Наталья Фёдорова
06 сентября 2024

В Новоржевском округе отметили День партизанской славы
06 сентября 2024

Главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков стал гостем программы «Анамнез». Главное
06 сентября 2024

Финансово-деловая игра «Время денег» пройдёт в Пскове
06 сентября 2024

Для срочного вызова скорой помощи лучше звонить по телефону 103, а не 112 – Денис Сачков
06 сентября 2024

Военно-патриотический клуб «Беркут» из Опочки отмечает десятилетие
06 сентября 2024

О типах бригад скорой помощи и нюансах их работы рассказали псковичам
06 сентября 2024

Центр цифрового образования детей открылся в Опочецком индустриально-педагогическом колледже

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...