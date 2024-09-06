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Общество

В Новоржевском округе отметили День партизанской славы

Сегодня особенный день для Новоржевского муниципального округа – День партизанской славы: 6 сентября 1943 года погиб легендарный комбриг Александр Герман. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

В Новоржеве отметили День партизанской славы. Фото здесь и далее: газета «Земля Новоржевская»

Несколько лет подряд обелиск в деревне Житница становится местом проведения памятных мероприятий, посвящённых подвигу псковских партизан.

Открыла митинг памяти глава Новоржевского муниципального округа ЛюбовьТрифонова.

Отметим, 3-я Ленинградская партизанская бригада передислоцировалась в Новоржевский район летом 1942 года. Партизаны каждый раз появлялись там, где их не ждали оккупанты. Бригада совершала стремительные рейды, уничтожала врага. За голову Германа была назначена денежная награда, но командир был неуловим. До боя под деревней Житница... В нём погибли Александр Герман и ещё 150 человек, 26 из которых были новоржевцами.

Посмертно Александру Герману было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа 3-я Ленинградская партизанская бригада.

Возложение цветов к месту захоронения неподалёку от обелиска, слова признательности героям-партизанам, концерт, традиционная солдатская каша и партизанский костёр – таким сегодняшний день войдёт в историю Новоржевского края.

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