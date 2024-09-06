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Сотрудник отдела по конвоированию УФСИН РФ по Псковской области в составе экипажа вошёл в тройку лидеров соревнований на внедорожниках

Водитель – сотрудник автомобильной службы отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области Николай Ефимов в составе экипажа занял второе, призовое место на автомобильном фестивале внедорожников «Кудяевские озёра». Мероприятие состоялось на территории Новоржевского района и посвящено Дню партизанской славы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Всего в заезде приняло участие более 20 экипажей – профессионалов и любителей экстремального вида спорта. Дистанция, которую им предстояло преодолеть на скорость и время, представляла собой непроходимые болота, овраги и лесные чащи. Гонки проходили в нескольких зачётных группах, классифицированных в зависимости от технических данных автомобилей (размера резины, наличия лебёдки и других).

Представитель уголовно-исполнительной системы Николай Ефимов, штурман, вместе с напарником-пилотом выступал в серии «Подготовленный» (резина до 33 дюймов, использование одной лебёдки, блокировки). Слаженность действий при преодолении бездорожья позволила опытному тандему войти в тройку лидеров в своей группе, заняв почётное второе место. Останавливаться на достигнутом экипаж не планирует и уже готовится к новым соревнованиям.

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