Отреставрированный и покрытый сусальным золотом кованый стяг возвращён на Благовещенскую башню в Псково-Печерском монастыре

21:55, 06 сентября 2024, ПАИ

Кованый стяг, отреставрированный и покрытый сусальным золотом, возвращён на Благовещенскую башню в Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Прапор выполнен в технике горячей ковки. На нём изображена сцена Благовещения, сообщили специалисты.

Благовещение (Благая весть) – это евангельское событие, рассказывающее о явлении архангела Гавриила Деве Марии с радостной вестью о грядущем рождении Спасителя. В основе изображения на прапоре - простой и очень древний иконографический извод: в полный рост изображены оба участника события – и архангел Гавриил, и Пресвятая Богородица, которая приняла Благую весть. Ветвь оливы в руке архангела Гавриила – символ благословения и примирения Бога и творения. Богородица склонила голову, принимая волю Божию. Элементы райской растительности в этой сцене-напоминание о том, что через Богородицу человечество может наследовать рай. Венчает сцену голубь на кресте, символизирующий Святой Дух.

Древние боевые башни Псков-Печерского монастыря впервые отреставрированы в 60-е годы прошлого столетия при Архимандрите Алипии. Тогда же получили новое художественное завершение – кованые прапоры. Они выполнены архитектором-реставратором В. П. Смирновым.

Каждый прапор имеет собственный символ. Для башни Нижних решеток выкован железный стяг с образом Спаса Нерукотворного. Для Башни Верхних решеток – трубящий Архангел. Благовещенская башня украшена флагом со сценой Благовещения. На башне Изборской установлен прапор с изображением барса.

Выполняя реставрацию, специалисты воспроизвели утраты исторической ковки, отремонтировали поворотный механизм прапора-флюгера, который указывает направление ветра. Прапор с Благовещением – единственный среди остальных, все элементы которого позолочены полностью, без исключения.