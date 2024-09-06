Как увлекательно провести выходные в Пскове

22:27, 06 сентября 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин традиционно подготовил для жителей и гостей Пскова подборку мероприятий, из которой каждый сможет выбрать что-то для себя.

Родители с детьми могут сходить на фестиваль дополнительного образования «Территория детства» и выбрать занятие по душе. Мероприятие пройдёт в Финском парке и парке Строителей в эту субботу с 11:00 до 17:00.

Полететь в космос можно вместе с ребёнком, сходив на спектакль «Большое космическое путешествие», который пройдёт в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина (Пушкина, 13). Мероприятие пройдёт в субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00.

Псковичей также приглашают посетить выставку живописи и политекстурной акварели Александра Фёдорова. Мероприятие пройдёт в Доме офицеров (Кирсанова, 5а) в субботу с 10:00 до 19:00.

Проголосовать на избирательном участке можно в субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00.

На выставку живописи художника Александра Коростелева приглашают в Центре туризма и творческих индустрий (Георгиевская, 4). Мероприятие состоится в субботу с 10:00 до 16:00.

Прочувствовать атмосферу разных эпох можно на выставке ретроавтомобилей «Классик Псков» на площадке ТЦ «Пик 60». Выставка будет работать в субботу с 14:00 до 18:00.