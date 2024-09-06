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Общество

Уголовное дело завели на жительницу Тверской области из-за попытки кражи из магазина в Красногородске

Прокуратура Красногородского района приняла участие в рассмотрении уголовного дела жительницы Тверской области, попытавшейся украсть материально-товарные ценности из магазина в Красногородске. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что неоднократно судимая жительница Тверской области в январе 2024 года решила совершить хищение из магазина. Имея умысел о тайном хищении при нахождении в сетевом магазине, расположенном в Красногородске, тайно похитила материально-товарные ценности и, не оплатив их, проследовала к выходу из магазина, однако не смогла довести преступление до конца.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 6 Красногородского района Псковской области женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев условно с годовым испытательным сроком с возложением дополнительных обязанностей и ограничений.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.

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