Уголовное дело завели на жительницу Тверской области из-за попытки кражи из магазина в Красногородске
Прокуратура Красногородского района приняла участие в рассмотрении уголовного дела жительницы Тверской области, попытавшейся украсть материально-товарные ценности из магазина в Красногородске. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.
Установлено, что неоднократно судимая жительница Тверской области в январе 2024 года решила совершить хищение из магазина. Имея умысел о тайном хищении при нахождении в сетевом магазине, расположенном в Красногородске, тайно похитила материально-товарные ценности и, не оплатив их, проследовала к выходу из магазина, однако не смогла довести преступление до конца.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 6 Красногородского района Псковской области женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев условно с годовым испытательным сроком с возложением дополнительных обязанностей и ограничений.
Приговор не обжалован и вступил в законную силу.
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