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Происшествия

Ребёнка-велосипедиста сбили на пешеходном переходе в Великих Луках

Автомобиль ВАЗ-2115 сбил ребёнка-велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 27 на улице Дружбы в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Ребёнка-велосипедиста сбили на пешеходном переходе в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Ребёнка-велосипедиста сбили на пешеходном переходе в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Ребёнка-велосипедиста сбили на пешеходном переходе в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Ребёнка-велосипедиста сбили на пешеходном переходе в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Ребёнка-велосипедиста сбили на пешеходном переходе в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Ребёнка-велосипедиста сбили на пешеходном переходе в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

После ДТП велосипедиста госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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