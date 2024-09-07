Ребёнка-велосипедиста сбили на пешеходном переходе в Великих Луках

08:45, 07 сентября 2024, ПАИ

Автомобиль ВАЗ-2115 сбил ребёнка-велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 27 на улице Дружбы в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

После ДТП велосипедиста госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.