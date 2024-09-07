Ребёнка-велосипедиста сбили на пешеходном переходе в Великих Луках
Автомобиль ВАЗ-2115 сбил ребёнка-велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 27 на улице Дружбы в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
После ДТП велосипедиста госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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