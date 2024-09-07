Улицу Свободы ремонтируют в Печорах

09:41, 07 сентября 2024, ПАИ

Улицу Свободы ремонтируют в Печорах. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Рядом с лингвистической гимназией подрядчик проводит расширение проезжей части для комфортной высадки детей. Также для обеспечения безопасности школьников здесь появятся искусственные дорожные неровности и два светодиодных мигающих светофора, подчеркнул глава муниципалитета.

Кроме того, в районе площади Победы сейчас укладывают выравнивающий слой асфальта. Здесь также заменят бортовой камень, восстановят тротуар в местах провалах, нанесут дорожную разметку.

«Ремонт улицы Свободы – малая часть масштабной работы, которая проведена в нашем округе в сфере дорожного хозяйства за последние несколько лет», – заверил Валерий Зайцев.