Заключившие контракт с Минобороны псковичи отправились на воинскую службу

10:04, 07 сентября 2024, ПАИ

Ещё 14 жителей Псковской области заключили контракт на прохождение службы в Вооружённых силах России. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Военнослужащим выдали военную форму с символикой Псковской области, средства личной гигиены и сухпайки. Их ожидает дорога к месту прохождения военной службы, где они пройдут обучение, а потом приступят к выполнению задач согласно военно-учётной специальности.

«Я считаю, что это мой долг – защищать нашу Родину, родных, близких, детей. Именно с таким рвением я пошёл служить в Российскую армию. Победа будет за нами», – рассказывает один из военнослужащих.

Сегодня при поступлении на военную службу от года и более военнослужащие получают единовременную выплату, служебное жильё и возможность быстрого приобретения квартиры за счёт Министерства обороны через накопительную ипотечную систему. Ещё одна привилегия – бюджетные места в любых вузах страны для детей. Заработная плата контрактников – от 210 тысяч рублей. Также им предоставляется оплачиваемый отпуск от 30 суток.

Псковичам, которые хотят поступить на службу в Вооружённые силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу Псков, улица Первомайская, 38 или позвонить по телефону 66-73-45.