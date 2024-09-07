Один человек пострадал в ДТП в Псковском районе
Автомобили Mitsubishi и Toyota столкнулись у деревни Черёха в Псковском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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