Один человек пострадал в ДТП в Псковском районе

10:27, 07 сентября 2024, ПАИ

Автомобили Mitsubishi и Toyota столкнулись у деревни Черёха в Псковском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.