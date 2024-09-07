Одну полосу улицы Калинина перекроют в Пскове с 11 сентября

11:55, 07 сентября 2024, ПАИ

Одну полосу улицы Калинина в районе кооперативного техникума при движении с улицы Георгиевской в сторону Красных Просвещенцев перекроют в Пскове с 8:00 11 сентября до 23:00 13 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Там призвали жителей учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что часть улицы Свердлова в Пскове перекроют на три дня.