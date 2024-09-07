Алкоголь и кофе: трёх подозреваемых в кражах задержали в Псковской области
Подозреваемых в кражах из магазинов задержали росгвардейцы 6 сентября в Пскове, Великих Луках и Острове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
В частности, 52-летний мужчина в Острове похитил из магазина на улице 1 Мая две упаковки кофе.
А в Пскове из гипермаркета на Рижском проспекте 34-летний пскович попытался своровать алкоголь.
Ещё один инцидент произошёл на улице Щорса в Великих Луках. Там 25-летний местный житель похитил из магазина кофе и алкоголь.
По фактам хищений проводятся проверки.
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