Алкоголь и кофе: трёх подозреваемых в кражах задержали в Псковской области

12:58, 07 сентября 2024, ПАИ

Подозреваемых в кражах из магазинов задержали росгвардейцы 6 сентября в Пскове, Великих Луках и Острове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В частности, 52-летний мужчина в Острове похитил из магазина на улице 1 Мая две упаковки кофе.

А в Пскове из гипермаркета на Рижском проспекте 34-летний пскович попытался своровать алкоголь.

Ещё один инцидент произошёл на улице Щорса в Великих Луках. Там 25-летний местный житель похитил из магазина кофе и алкоголь.

По фактам хищений проводятся проверки.