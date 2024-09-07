Три человека пострадали в ДТП на трассе в Великолукском районе

14:49, 07 сентября 2024, ПАИ

Два легковых автомобиля и фура столкнулись на 697-м километре трассы Великие Луки – Невель в Великолукском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В результате ДТП пострадали три человека. Им оказывают помощь на месте. Решается вопрос об их госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.