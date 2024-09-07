Три человека пострадали в ДТП на трассе в Великолукском районе
Два легковых автомобиля и фура столкнулись на 697-м километре трассы Великие Луки – Невель в Великолукском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали три человека. Им оказывают помощь на месте. Решается вопрос об их госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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