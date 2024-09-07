Всероссийские соревнования по кикбоксингу проходят в Пскове
Всероссийские соревнования по кикбоксингу, посвященные памяти сотрудников управления «А» («Альфа») ЦСН ФСБ России, погибших при исполнении воинского долга, проходят в спортивном комплексе «Олимп» в субботу, 7 сентября, передает корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
Соревновательные встречи проходят в дисциплинах «фул-контакт», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг».
На ринг выйдут сильнейшие спортсмены России, сообщили организаторы.
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