Всероссийские соревнования по кикбоксингу проходят в Пскове

15:57, 07 сентября 2024, ПАИ

Всероссийские соревнования по кикбоксингу, посвященные памяти сотрудников управления «А» («Альфа») ЦСН ФСБ России, погибших при исполнении воинского долга, проходят в спортивном комплексе «Олимп» в субботу, 7 сентября, передает корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

















Соревновательные встречи проходят в дисциплинах «фул-контакт», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг».

На ринг выйдут сильнейшие спортсмены России, сообщили организаторы.