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Всероссийские соревнования по кикбоксингу проходят в Пскове

Всероссийские соревнования по кикбоксингу, посвященные памяти сотрудников управления «А» («Альфа») ЦСН ФСБ России, погибших при исполнении воинского долга, проходят в спортивном комплексе «Олимп» в субботу, 7 сентября, передает корреспондент ПАИ.

  • Всероссийские соревнования по кикбоксингу проходят в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Всероссийские соревнования по кикбоксингу проходят в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Всероссийские соревнования по кикбоксингу проходят в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Всероссийские соревнования по кикбоксингу проходят в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Всероссийские соревнования по кикбоксингу проходят в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Всероссийские соревнования по кикбоксингу проходят в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Всероссийские соревнования по кикбоксингу проходят в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Всероссийские соревнования по кикбоксингу проходят в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Всероссийские соревнования по кикбоксингу проходят в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Соревновательные встречи проходят в дисциплинах «фул-контакт», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг».

На ринг выйдут сильнейшие спортсмены России, сообщили организаторы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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