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Происшествия

Пять доверчивых псковичек лишились «Госуслуг» из-за мошенников

Пять жителей Псковской области лишились доступа к «Госуслугам» из-за мошенников за сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В частности, 33-летней жительнице Пскова позвонил якобы представитель электрической компании. Он предложил ей поменять счётчики. А ещё одной псковичке злоумышленник предложил продлить договор с сотовой компанией. Такой же звонок поступил и 62-летней пенсионерке.

От рук мошенников пострадала и 47-летняя псковичка. Ей позвонил якобы сотрудник почты и сказал о заказном письме, получение которого нужно подтвердить кодом.

Ещё одна доверчивая псковичка 40 лет также поверила на слово мошеннику. Неизвестный собеседник предложил женщине поменять медицинский полис.

Жительницы области во всех случаях сказали злоумышленникам коды из смс-сообщений. После этого их аккаунты были взломаны.

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