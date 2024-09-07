Условия содержания в псковском СИЗО-1 проверили прокурор области и региональный омбудсмен совместно с членами ОНК

19:41, 07 сентября 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов и прокурор Псковской области Андрей Мошков совместно с представителями Общественной наблюдательной комиссии во главе с председателем Николаем Червяковым посетили псковский следственный изолятор №1. Цель –проверка соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Об этом ПАИ сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов вместе с руководством СИЗО-1 организовал обход различных помещений учреждения. В обходе приняли участие представители надзорного ведомства, омбудсмен и члены ОНК. Они осмотрели камеры, в том числе предназначенные для содержания женщин и несовершеннолетних, карцеры и камеры специального блока. Также они проверили отряд по хозяйственному обслуживанию, пищеблок, прогулочные дворы, пост видеоконтроля и другие административно-хозяйственные объекты.

Во время визита тщательно проверялось, соблюдаются ли права и законные интересы людей, которые содержатся в СИЗО. Также оценивалось санитарное состояние помещений, материально-бытовое и медицинское обеспечение, качество питания. Проверялась и организация условий для работы адвокатов, защищающих права находящихся в учреждении граждан.

Во время осмотра каждого объекта с подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными проводились беседы – у них выясняли, есть ли жалобы на условия содержания в учреждении.

После общей проверки условий содержания в СИЗО-1 Дмитрий Шахов лично встретился с людьми, находящимися там.

В результате инспекции грубые нарушения не были выявлены. По некоторым обращениям будут проведены дополнительные проверки. Начальству учреждения направят рекомендации, которые помогут эффективнее соблюдать права и законные интересы содержащихся в изоляторе людей и организовать для них получение квалифицированной медицинской помощи.

По словам псковского омбудсмена, сложно в полной мере привести условия содержания граждан в СИЗО-1 к идеалу современных пенитенциарных учреждений, которые соответствуют российским и международным стандартам. Это обусловлено объективными обстоятельствами, поскольку здание было построено в 1805 году как тюремный замок и является памятником архитектуры.

Тем не менее, минимальные требования соблюдаются, включая допустимую наполняемость камер и качество питания, которое соответствует нормам действующего законодательства России.

По мнению псковского омбудсмена, региональным и местным органам власти совместно с Управлением ФСИН по Псковской области следует рассмотреть вопрос о включении в федеральную программу строительства новых учреждений уголовно-исполнительной системы. Такие рекомендации содержатся в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в Псковской области.